بو صعب: القرار بالسماح أو عدمه بوضع خيم بجل الديب يعود حصرا لقيادة الجيش

أكد وزير الدفاع ​الياس بوصعب​ في تصريح له أن "القرار بالسماح أو عدمه بوضع خيم في ​جل الديب​ يعود حصرا ل​قيادة الجيش اللبناني​ وأي كلام عن علاقتي بذلك غير صحيح كون أن الجيش يأتمر لقيادته".

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