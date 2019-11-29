سليم عون عن اقتراح قانون تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة: امتحان للجميع

علّق عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سليم عون​ على اقتراح قانون تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة، موضحا ام "السرية المصرفية تكشف رقم الحسابات انما القانون الذي طرحه التيار الوطني الحر اليوم يكشف حركة الحسابات المالية، وهذا الكشف يظهر كيف تأتي الإيداعات ويميّز بين الأمر الطبيعي والغير طبيعي".

ووضع هذا القانون برسم الجميع وكل القوى السياسية "التي تقول انها مع هذه القوانين ومع السير بها".

كما أوضح ان هذا القانون "يكشف صدق والتزام كل من ينادي بهذا الحق ونتمتى على الحراك ان يعطينا رأيه به تزامنا مع مناقشته باللجان تمهيدا لاقراره". وقال: "هذا امتحان للجميع وعندها ستظهر النوايا، من يناور ومن يقرن أفعاله بأقوال".