حسام زكي التقى هندي وجبور موفدين من جعجع

التقى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوّات اللبنانيّة" إيلي هندي ورئيس جهاز الإعلام والتواصل في "القوات" شارل جبّور موفدين من رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع.
وقد استمع إلى "وجهة نظر "القوات اللبنانية" لكيفية إخراج لبنان من الأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة في تاريخ البلد".
وشرح الموفدان القواتي "أسباب هذه الأزمة وخريطة الطريق التي يفترض اتباعها لتجنيب لبنان الانزلاق نحو الأسوأ، مؤكدين "موقف "القوات" الذي أعلنه سمير جعجع في الثاني من أيلول الماضي لجهة تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين والذي ترى فيه المخرج الوحيد من الأزمة إن لناحية تلبية مطلب الناس بتأليف حكومة تجسِّد مطالبهم، أو لجهة تلبيتها لشروط المرحلة المالية والاقتصادية التي تتطلب حكومة من هذا النوع للعبور نحو شاطئ الأمان".
وقد شكر الوفد الجامعة العربية ممثلة بالسفير زكي على "دورها وحرصها على لبنان واستقراره".
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