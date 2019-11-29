عبود: المطلب الاول عند الحراك ليس سلاح حزب الله انما مطلب اقتصادي

لفت الوزير السابق فادي عبود في حديث تلفزيوني إلى انه كان خائفا من قطع الطرقات "لانها تؤدي الى صدامات، ولكنني مع الثورة والمطالب المحقة التي صدرت".
ورأى ان "اعادة الثقة بين المواطن والسلطةيتم عبر فتح البيانات واعتماد الشفافية المطلقة من هنا اهمية قانون الشفافية".
من جهة أخرى، اعتبر ان " هناك من يستمثر بالثورة من احزاب ومخابرات". وقال: "انا ضد اي اتهام الحراك بالعمالة أو بالسفارات".
وأوضح ان "التركيز على ان الثورة تطالب بسلاح حزب الله موضوع لا يقنعني، وأعتقد شخصيا ان المطلب الاول عند الحراك ليس سلاح حزب الله انما مطلب اقتصادي". وشدد على ان "المقاومة موجودة ولها فضل على لبنان ولولاها لكان الجنوب محتل ولكان وضعنا أسوأ مما هو عليه".
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