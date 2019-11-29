رأى الوزير في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "وطأة ​الحياة​ المعيشية الصعبة تلقي بظلالها على كل منزل وعائلة على أبواب ​الشتاء​. علينا العمل على كافة الأصعدة لاستنباط الحلول التي من شانها اعادة الثقة بالوطن ودولته وإعادة الحياة الكريمة الى شعبه".

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كانت هذه تفاصيل خبر مراد:للعمل على كافة الأصعدة لاستنباط الحلول التي من شانها اعادة الثقة بالوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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