جرح 3 اشخاص باشكال بين عائلتين في الخيام

وقع اشكال في متوسطة مدرسة علي حسين عبد الله الرسمية في بلدة الخيام، بين اشخاص من بلدة ​الوزاني​ من جهة وآخرين من بلدة ​عين عرب​ من جهة ثانية، تطور الى ​تضارب بالايدي​ نتيجة خلافات عائلية سابقة، وأدى الاشكال الى اصابة شخصين منهم، كما اصيب الطالب ي.ش.(7 أعوام) بجرح بليغ في الرأس والمعلمة أ.أ.ع. وقد تمت معالجتهم جميعا في ​مستشفى مرجعيون الحكومي​.

وفي وقت لاحق تجمع عدد من اهالي الوزاني وقاموا بقطع الطريق عند مدخل بلدة عين عرب، فيما تجمع عدد من اهالي عين عرب داخل البلدة وتطور الوضع الى ​اطلاق نار​ في الهواء مما استدعى تدخل ​الجبش اللبناني​ و​القوى الامنية​ وحل المشكلة.