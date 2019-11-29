جرح 3 اشخاص باشكال بين عائلتين في الخيام

وقع اشكال في متوسطة مدرسة علي حسين عبد الله الرسمية في بلدة الخيام، بين اشخاص من بلدة الوزاني من جهة وآخرين من بلدة عين عرب من جهة ثانية، تطور الى تضارب بالايدي نتيجة خلافات عائلية سابقة، وأدى الاشكال الى اصابة شخصين منهم، كما اصيب الطالب ي.ش.(7 أعوام) بجرح بليغ في الرأس والمعلمة أ.أ.ع. وقد تمت معالجتهم جميعا في مستشفى مرجعيون الحكومي.
وفي وقت لاحق تجمع عدد من اهالي الوزاني وقاموا بقطع الطريق عند مدخل بلدة عين عرب، فيما تجمع عدد من اهالي عين عرب داخل البلدة وتطور الوضع الى اطلاق نار في الهواء مما استدعى تدخل الجبش اللبناني والقوى الامنية وحل المشكلة.
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