شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تشارك وفد البرلمان الإفريقى فى ورشة عمل حول حملة "إسكات البنادق" والان مع تفاصيل الخبر
يحضر المنتدى ما لا يقل عن خمسين (50) امرأة وشابة ، فضلاً عن أعضاء لجنة العلاقات الدولية وحل النزاعات ، الذي ينظمه بشكل مشترك مكتب الممثل السامي للاتحاد الإفريقي لإسكات السلاح في إفريقيا ، وإدارة الشؤون السياسية بالاتحاد الأفريقي. ومكتب المبعوث الخاص للمرأة والسلام والأمن.
و ذلك لحث الذراع التشريعية للاتحاد الأفريقي على إقناع الدول الأعضاء بوضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية بشأن إسكات الأسلحة، كجزء من أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 ، اعتمد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي مبادرة إسكات الأسلحة بحلول عام 2020 كمشروع رائد يهدف إلى إنهاء جميع النزاعات في أفريقيا بحلول عام 2020. بينما تم إحراز تقدم جيد في الحد من النزاعات التي تحركها الدولة ، الصراعات المتكررة في العديد من المناطق تتراجع عن المكاسب التي تحققت بالفعل في تحقيق سلام دائم. في عام 2020 ، سيعزز الاتحاد الأفريقي جهوده لإسكات أسلحة القارة ، مع التركيز بشكل خاص على معالجة الأسباب الجذرية الأساسية وتيسير التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة.
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