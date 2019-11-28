عاجل..احتراق شاحنة في الطريق الرابطة بين طنجة وتطوان وإصابة سائقها

شب حريق، قبل قليل، في شاحنة لنقل البضائع، على الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين طنجة وتطوان، ما أدى إلى إصابة سائقها بجروح متفاوتة.

وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″، فإن سائق الشاحنة استطاع القفز من شاحنته بعدما اشتعلت النيران داخلها بشكل مفاجئ، حيث أصيب على مستوى ساقه اليسرى ويديه بجروح متفاوتة.

وفور علمها بالحادث حلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان وقامت بإطفاء النيران المشتعلة، فيما نقلت سيارة إسعاف سائق الشاحنة إلى المستشفى المحلي لتلقي الاسعافات الضرورية.