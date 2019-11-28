الدرك يحقق مع 3 أشخاص قاموا “بالنصب” على نساء في عملية التسجيل للعمل في “الفريز” بإسبانيا

قامت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سوق السبت، اليوم الخميس، بالتحقيق مع 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في عملية نصب على عدد من النساء، يرغبن في التسجيل في عملية الترشح للعمل الفلاحي الموسمي باسبانيا.

وحسب مصادر “اليوم24″، فقد تقدم عدد من الأشخاص بشكاية تفيد تعرض عدد من النساء لعملية نصب من طرف أشخاص طالبوا بمبالغ مالية تتراوح بين 80 و 100 درهم، للتسجيل في العمل الموسمي بإسبانيا.

وأضاف المصدر ذاته، أن المشتبه فيهم استغلوا رغبة النساء في التسجيل وطالبوهم بمبالغ مالية لتسجيلهم حيث تجاوز عدد الضحايا 200 امراة.

وأعلنت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالفقيه بن صالح، عن فتح التسجيل للنساء الراغبات في الترشح للعمل الفلاحي الموسمي باسبانيا، وذلك بشكل مجاني.