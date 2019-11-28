قامت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سوق السبت، اليوم الخميس، بالتحقيق مع 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في عملية نصب على عدد من النساء، يرغبن في التسجيل في عملية الترشح للعمل الفلاحي الموسمي باسبانيا.
وحسب مصادر “اليوم24″، فقد تقدم عدد من الأشخاص بشكاية تفيد تعرض عدد من النساء لعملية نصب من طرف أشخاص طالبوا بمبالغ مالية تتراوح بين 80 و 100 درهم، للتسجيل في العمل الموسمي بإسبانيا.
وأضاف المصدر ذاته، أن المشتبه فيهم استغلوا رغبة النساء في التسجيل وطالبوهم بمبالغ مالية لتسجيلهم حيث تجاوز عدد الضحايا 200 امراة.
وأعلنت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالفقيه بن صالح، عن فتح التسجيل للنساء الراغبات في الترشح للعمل الفلاحي الموسمي باسبانيا، وذلك بشكل مجاني.
كانت هذه تفاصيل خبر الدرك يحقق مع 3 أشخاص قاموا “بالنصب” على نساء في عملية التسجيل للعمل في “الفريز” بإسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.