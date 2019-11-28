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خاض فريق الوداد البيضاوي، مساء اليوم الخميس، أول حصة تدريبية له في العامصة الجزائرية الجزائر، تحضيرا لمباراته القادمة أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري، في إطار أول مباريات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
وعرفت هذه الحصة التدربية، تواجد جميع اللاعبين الذين رافقوا الفريق للجارة الشرقية، بما فيها متوسط الميدان وليد الكرتي، الذي يعاني من الإصابة، ولم تحسم بعد مشاركته بشكل رسمي في هذه المباراة.
ويرغب الصربي زوران مانولوفيتش، مدرب الفريق الأحمر في وضع آخر اللمسات، وإصلاح الأعطاب، خاصة الدفاعية منا، تحضيرا لخوض هذه المباراة، التي تكتسي أهمية كبيرة، من أجل تشدين مشاركة موفقة للفريق في أغلى المنافسات القارية.
وكان الوداد، قد وصل ظهر اليوم للعاصمة الجزائر، ولقي في استقباله مسؤولين من الفريق الجزائري، بالإضافة إلى ممثلين عن السفراة المغربية في الجزائر.
إليكم صورا من هذه الحصة التدريبية:
كانت هذه تفاصيل خبر تحضيرا لمواجهة الاتحاد.. الوداد يخوض أول حصة تدريبية في الجزائر – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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