محكمة بوجدة تقضي ببراءة “أفتاتي” وتلغي حكما بسجنه لشهرين إثر شكاية لـ”البام”

قضت محكمة الاستئناف بوجدة، مساء الخميس، ببراءة عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إثر شكاية تقدم بها ضده، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات الجماعية الأخيرة.

ووصف عبد العزيز أفتاتي، البرلماني السابق، الحكم بالمنصف والمنطقي، وقال في تصريح لـ”اليوم 24″، “الحكم الاستئنافي تصحيح لوضع كان يفتقر للأسس القانونية، وبالتالي يتعارض مع فلسفة العدالة التي تروم الإنصاف والتقيد بالحق”.

وأضاف أفتاتي، “لاحظنا في المرحلة الابتدائية أن شروط إقامة الدعوى غير متوفرة، بل تم توفيرها للجهات المشتكية، من البداية وحتى إصدار الحكم”.

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وكانت المحكمة الابتدائية بوجدة، أصدرت قبل سنتين، (23 نونبر 2017)، حكمها في الدعوى القضائية التي رفعها حزب الأصالة والمعاصرة منذ أربع سنوات، ضد عبد العزيز افتاتي، وقضت المحكمة بشهرين موقوفة التنفيذ و50 ألف درهم غرامة.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة، طالب في الشكاية، بتعويض مدني قدره 500 مليون سنتيم، بسبب ما اعتبره، “إهانة صدرت من أفتاتي في أحد المهرجانات الخطابية بمناسبة الحملة الانتخابية”.

وقال الطرف المشتكي، إن “أفتاتي صرح بكون أباطرة المخدرات يمولون الحملة الانتخابية لحزب الجرار، كما وصف قيادي في الحزب، بتاجر المخدرات الكولومبي الشهير “إيسكوبار”.