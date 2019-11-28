لأسباب سياسية: الشرطة تغلق ملعب الجديدة قبل مباراة صفد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت الشرطة في منطقة عكا إغلاق الملعب البلدي في قرية الجديدة - المكر، قبل المباراة المرتقبة بين الفريق المضيف أبناء الجديدة - المكر وهبوعيل صفد غدًا الجمعة في الساعة الثالثة.

وقالت إدارة فريق الجديدة - المكر في تعقيبها، إن "الشرطة فرضت قيودا قاسية قبل المباراة حيث طالبت المجلس المحلي وإدارة الفريق بانتداب 40 حارسا و10 رجال شرطة، كما وطالبت الفريق بتحديد عدد المشجعين في المدرجات لـ500 فقط، وذلك بعد أن وصلت معلومات للشرطة مفادها أن أكثر من ألف مشجع سيحضرون المباراة".

من جهته قال المهندس عبيد عبيد، نائب رئيس المجلس المحلي الجديدة - المكر، إن "الشرطة وعلى الرغم من الموافقة على هذه الشروط قررت إغلاق الملعب بحجة عدم الجهوزية الأمنية، على الرغم من المصادقة عليه قبل بداية الموسم الكروي وتجهيزه بكامل الوسائل الأمنية، التي تتيح استضافة المباريات على أرضه حيث استضاف حتى الآن 3 مباريات ضمن دوري الدرجة الثالثة".

وأضاف عبيد: "شخصيًا، توجهت إلى إدارة فريق صفد لكي نساعدهم بتقديم موعد المباراة إلى الساعة 13:00 بدلا من موعدها المحدد للساعة 14:45، حيث يبدأ توقيت يوم السبت في الساعة 16:01 وذلك ولكي يتسنى لكادر فريق صفد إنهاء المباراة قبل دخول يوم السبت".

وقال عبيد "بعد استشاره الإدارة وافقنا على هذا الطلب على الرغم من صعوبة القرار وضيق المساحة الزمنية للتحضيرات، إلى أن الشرطة أصرت على إغلاق الملعب وتأجيل المباراة على الرغم من الالتزام بالقيود القاسية التي فرضت علينا".

ويشير عبيد إلى أن أسباب إغلاق الملعب سببها واضح؛ وهو تعاون بين الشرطة وبلدية صفد لكي تتيح للفريق وكادره بالالتزام بمواعيد يوم السبت.

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وفي بيانه، قال رئيس المجلس المحلي، المهندس سهيل ملحم، إن"تصرف وسلوك الشرطة هو تصرف انفرادي متسرع وغير عقلاني اتخذ بدون تروي وبدون مشاورتنا، إذ لا يجوز اتخاذ القرار وإعلانه ومن ثم إعلامنا في ذلك".

وأضاف ملحم: "كنت أتمنى من الشرطة أن تدعو الإدارة والسلطة المحلية، والتي ترى بالشرطة شريكا في فرض النظام بالفترة الأخيرة، للتباحث في هذه المسألة".

ووصف ملحم القرار على أنه "يحوي الكثير من الإجحاف بحق الجديدة المكر، وبحق فريق أبناء الجديدة المكر، وهذا القرار هو بمثابة ضربة قاضية للرياضة بجديدة المكر وللآمال والتطلعات الكروية في الارتقاء إلى الدرجة الثانية، إذ أن هذه المباراة هي مباراة مصيرية وسيكون لها تبعات على استمرارية الدوري".

وخلص ملحم إلى أن "جديدة المكر على الخارطة الرياضية الكروية من جديد وبجدارة وأتمنى أن تحترم الشرطة ذلك".

ويذكر أن فريق الجديدة المكر التأم مجددًا بعد اختفاء دام أكثر من 10 سنوات عن ملاعب كرة القدم، حيث يلقى نجاحا وترحيبا وتشجيعا من كافة أبناء البلد، وتشهد مدرجاته آلاف المشجعين في جميع المباريات داخل وخارج ارضه.