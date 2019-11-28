شاهد.. هتافات استهجان لحظه استقبال ميلانيا ترامب 

الخميس 28 نوفمبر 2019

ميلانيا ترامب

عرضت شبكة "CNNArabic" لقطات مصورة ترصد تعرض ميلانيا ترامب لهتافات استهجان من طلاب مدرسة في أمريكا.

Advertisements

وكانت سيدة أمريكا الأولى تتحدث في مؤتمر للشباب في مدينة بالتيمور الأمريكية، لزيادة الوعي على أزمة الأفيون، أمام قرابة 1000 طالب مدرسي في المرحلة الإعدادية والثانوية، وهو أمر قامت به مرارًا سابقًا، لكن رد الفعل اليوم كان مختلفًا جدًا، فمع تقديمها تلقت ترحيبًا، لكنها تلقت هتافات استهجان أيضا، وهو أمر لم يحدث لسيدة أمريكا الأولى سابقًا في خطاب لها وهي منفردة.

وبرغم استهجان طلاب المدرسة الأمريكية من خطابها، إلا أنها استمرت في حديثها حتى النهاية، وعندما شكرت الجمهور كانت هناك هتافات لها، لكن كانت هناك مجددًا موجة استهجان صاخبة.