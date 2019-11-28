شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. محافظ ذي قار يتقدم باستقالته على خلفية أعمال عنف والان مع التفاصيل

قدم محافظ ذي قار العراقية، عادل الدخيلي، مساء اليوم الخميس، استقالته من منصبه على خلفية أعمال العنف خلال الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة وخاصة مدينة الناصرية.



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