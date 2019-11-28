شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. المجلس السيادي ومجلس الوزراء يتفقان على حل حزب المؤتمر الوطني والان مع التفاصيل

الخميس 28 نوفمبر 2019 صورة ارشيفية أفاد التلفزيون السوداني، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن المجلس السيادي ومجلس الوزراء في السودان اتفقا على حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يحكم البلاد خلال 30 عاما.





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