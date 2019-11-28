- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شبوة.. قوات تابعة للإخوان بالشرعية تعتدي على عناصر الحراسة في حقل العقلة والان مع التفاصيل
الخميس 28 نوفمبر 2019
مصاب أثناء الهجوم
اليمن العربي - شبوة
اعتدت قوات عسكرية من اللواء 21 على أفراد حراسة شركة العقلة النفطية في محافظة شبوة، خلال اعتصام سلمي نظموه، الخميس، للمطالبة بصرف مستحقاتهم لدى الشركة.
وقالت مصادر محلية، إن كتيبة حماية شركة نفط OMV النمساوية في منطقة حقل العقلة (90 كيلومتراً شمال مدينة عتق)، استخدمت القوة المفرطة لفض اعتصام موظفي حراسة بلك S2 التابع لشركة OMV النمساوية.
وأوضحت المصادر أن القوات العسكرية اعتدت على الحراس ضرباً بأعقاب البنادق وهددتهم بإطلاق الرصاص الحي عليهم.
ودان رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، أحمد عمر بن فريد، الاعتداء على الحراسة المعتصمين بشركة العقلة قطاع s2 بشبوة.
وقال بن فريد، في تغريدة على تويتر، اليوم الخميس، إن "اعتداء عصابات الإصلاح بقيادة علي ضرمان على الحراسة المعتصمين بشركة العقلة قطاع s2 بشبوة مخزٍ لمن لديه ذرة كرامة في شبوة أن يهان أبناء المحافظة رغم أن دورهم فقط هو حراسة النهابين لنفط محافظتهم".
وأضاف "حتى هذا الدور لم يسلم من الإهانة والأذى".
كانت هذه تفاصيل خبر شبوة.. قوات تابعة للإخوان بالشرعية تعتدي على عناصر الحراسة في حقل العقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.