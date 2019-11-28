بدء تطبيق حظر التجوال بالنجف العراقية

الخميس 28 نوفمبر 2019

حرق القنصلية الإيرانية بالنجف

أعلنت محافظة النجف العراقية، مساء اليوم الخميس، تطبيق إجراءات حظر التجوال حتى إشعار آخر على خلفية مقتل تسعة متظاهرين، وإصابة نحو 100 آخرين في اضطرابات ليلية شهدتها محافظة النجف، 180 كيلومتراً جنوبي بغداد.

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وذكر شهود أن "اضطرابات أمنية اندلعت مساء اليوم، بين القوات الأمنية ومتظاهرين في شارع السناتر والطرق المؤدية إلى مقر القنصلية الإيرانية، ودوائر الرعاية الاجتماعية والبريد أوقعت تسعة قتلى ونحو 100 مصاب آخرين، بعد أن استخدمت القوات العراقية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين".

وأوضح الشهود "أن شوارع المحافظة تشهد الآن أوضاعاً أمنية غير مستقرة وانتشاراً كثيفاً للقوات العراقية في جميع الطرق وإحاطة ساحة التظاهر المكتظة بالمتظاهرين وسط المدينة".