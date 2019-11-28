- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق حظر التجوال بالنجف العراقية والان مع التفاصيل
الخميس 28 نوفمبر 2019
حرق القنصلية الإيرانية بالنجف
أعلنت محافظة النجف العراقية، مساء اليوم الخميس، تطبيق إجراءات حظر التجوال حتى إشعار آخر على خلفية مقتل تسعة متظاهرين، وإصابة نحو 100 آخرين في اضطرابات ليلية شهدتها محافظة النجف، 180 كيلومتراً جنوبي بغداد.
وذكر شهود أن "اضطرابات أمنية اندلعت مساء اليوم، بين القوات الأمنية ومتظاهرين في شارع السناتر والطرق المؤدية إلى مقر القنصلية الإيرانية، ودوائر الرعاية الاجتماعية والبريد أوقعت تسعة قتلى ونحو 100 مصاب آخرين، بعد أن استخدمت القوات العراقية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين".
وأوضح الشهود "أن شوارع المحافظة تشهد الآن أوضاعاً أمنية غير مستقرة وانتشاراً كثيفاً للقوات العراقية في جميع الطرق وإحاطة ساحة التظاهر المكتظة بالمتظاهرين وسط المدينة".
كانت هذه تفاصيل خبر بدء تطبيق حظر التجوال بالنجف العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.