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شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية حقوق الإنسان: مقتل 31 شخص بالعراق خلال 48 ساعة والان مع التفاصيل
الخميس 28 نوفمبر 2019
تظاهرات العراق
قُتل 31 شخصًا وأصيب مئات آخرون في الأيام الثلاثة الماضية، من الثلاثاء إلى الخميس، في احتجاجات العراق، وفقًا لما ذكرته المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق يوم الخميس.
وأصيب أكثر من ألف شخص، بينهم 75 من رجال الأمن على الأقل، في الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين في العراق، منذ الثلاثاء.
وتصاعدت حدة الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين المحتجين في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى، خلال الأيام الماضية، فيما تجاوز عدد القتلى نحو أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات التي بدأت أوائل أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وتظاهر الآلاف في العاصمة بغداد وعدة مدن عراقية اخرى ذات أغلبية شيعية، للمطالبة برحيل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، واحتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية وتدني مستوى الخدمات الأساسية.
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