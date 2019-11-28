شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تجيز «تفكيك نظام البشير» والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على "تويتر" تعليقا على القرار: "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق".
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