شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ليلة دامية.. فرض حظر التجول في النجف العراقية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت محافظة النجف العراقية مساء اليوم الخميس، تطبيق إجراءات حظر التجول حتى إشعار آخر على خلفية مقتل تسعة متظاهرين، وإصابة نحو 100 آخرين في اضطرابات ليلية شهدتها محافظة النجف.

وذكر شهود عيان "أن اضطرابات أمنية اندلعت مساء اليوم بين القوات الأمنية ومتظاهرين في شارع السناتر والطرق المؤدية إلى مقر القنصلية الإيرانية، ودوائر الرعاية الاجتماعية والبريد أوقعت تسعة قتلى ونحو 100 مصاب آخرين، بعد أن استخدمت القوات العراقية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين".

وأوضح الشهود "أن شوارع المحافظة تشهد الآن أوضاعا أمنية غير مستقرة وانتشارا كثيفا للقوات العراقية في جميع الطرق وإحاطة ساحة التظاهر المكتظة بالمتظاهرين وسط المدينة".