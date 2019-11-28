شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب أممي بإطلاق «التحالف» لأسرى حوثيين والان نبدء بالتفاصيل

رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين غريفيتش، بمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة بإطلاق عدد من الأسرى من ميليشيا الحوثي.

وأوضح غريفتيش في بيان له اليوم، أن الخطوة التي اتخذها تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة تثبت حسن نية الأطراف واهتمامهم في توفير بيئة مواتية لبناء السلام.

كما أعرب عن شكره للجنة الدولية للصليب الأحمر على الجهود التي تبذلها في تسهيل عملية الإفراج، داعياً جميع الأطراف إلى الاستمرار في العمل بما يؤدي إلى تطبيق اتفاقية استكهولم.