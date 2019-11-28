شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 من «الصحة العالمية» في الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الشرطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن ثلاثة من العاملين بالمجال الطبي بمنظمة الصحة العالمية قتلوا وأصيب عدد آخر، اليوم، في هجومين استهدفا مركزين للتعامل مع مرض الإيبولا بشرق البلاد.

وأفادت السلطات والخدمات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن ميليشيا محلية تعرف باسم "ماي ماي" هاجمت العديد من المنشآت الصحية، لأنها تعتقد أن مرض الإيبولا لا وجود له، وأن مراكز التعامل مع المرض ما هي إلا مؤامرة للتخلص من السكان.

وأضافت أن أعمال العنف والاضطرابات تعوق جهود احتواء ثاني أسوأ تفش للإيبولا على الإطلاق، الذي أودى بحياة 2199 شخصًا منذ الإعلان عن ظهور المرض خلال شهر أغسطس 2018.