شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني: نعمل على تسهيل عمل المنظمات الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح اهتمام حكومته بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية في اليمن.

وبحث فتح اليوم، مع عدد من المنظمات الإنسانية المشاريع التي نُفذت خلال العام 2019م وخطة مشاريع العام 2020م.

وأكد وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، الاهتمام بالمشاريع كثيفة العمالة ومشاريع دعم سبل العيش التي تعمل على تعزيز الاستقرار، مشيراً إلى أن حكومة بلاده تعمل على تقديم كل الدعم والمساندة للمانحين والمنظمات الدولية لتقديم مشاريعها في كافة المحافظات اليمنية، وتسهيل عمل المنظمات التي تعمل على تحسين الوضع الإنساني.