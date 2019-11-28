حظر حزب الله واتفاقية السراج.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: البرلمان الليبي: اتفاقية السراج مع تركيا خيانة عظمى، وألمانيا تتجه لحظر "حزب الله " الأسبوع المقبل، والجامعة العربية تدخل على خط الأزمة اللبنانية برسالة إلى عون، وانتخابات الرئاسة في الجزائر.. انقسام شعبي وسياسي، والسعودية والإمارات.. ثقل دبلوماسي ينزع فتيل أزمات المنطقة.

كما تتابعون في السياسة أيضا: إريتريا تتهم قطر بتنفيذ مخطط تخريبي بعناصر "إخوانية"، وإعلام فرنسي يدعو باريس لتغليظ العقوبات على إيران، ويبتز أوروبا ويتهم فرنسا.. أردوغان وسياسة عداء الجميع، والمرأة اللبنانية والاحتجاجات.. ثائرة وكاسرة للقيود، واحتدام التنافس على رئاسة "إيجاد".. والسودان يهدد بالانسحاب، وخبير بريطاني يحذر من خطر الاستراتيجية "الخفية" لتنظيم القاعدة.

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وفي الاقتصاد تطالعون: النفط يهبط وسط صعود مخزونات وإنتاج الولايات المتحدة، ومنتجو النفط الروس يقترحون عدم تغيير حصص الإنتاج حتى نهاية اتفاق أوبك+، وهونج كونج تعزز أسعار الذهب، وتوترات الصين وأمريكا تهبط بالأسهم الأوروبية، وسامبا كابيتال: 1.38 مليار ريال اكتتاب الأفراد في أسهم أرامكو، والخرطوم وجوبا تمددان اتفاقية التعاون النفطي لعامين.

وإلى الملاعب تجدون: صراع جديد بين ميسي ونافاس في دوري أبطال أوروبا.

وفي الفن تقرأون: كارول سماحة تهاجم الناطق باسم نتنياهو: عنصريون ومجرمون.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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