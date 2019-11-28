فيديوجراف.. حصاد الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار على الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت مبارياتها على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، وشهدت العديد من النتائج الكبيرة واللقاءات المثيرة.

وتعادل ريال مدريد على أرضه ووسط جماهيره مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2-2، ليحسم صعوده لثمن النهائي رفقة الفريق الباريسي، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وحقق بايرن ميونيخ الألماني فوزا ساحقا على حساب مضيفه النجم الأحمر الصربي بنتيجة 6-0، فيما تمكن توتنهام هوتسبير الإنجليزي بقيادة مدربه الجديد المخضرم جوزيه مورينيو من تحقيق الفوز على أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 4-2.

وصعد "السبيرز" للدور ثمن النهائي عن المجموعة الثانية رفقة بايرن ميونيخ الذي حسم تأهله منذ الجولة الماضية.

وفي المجموعة الثالثة، نجح مانشستر سيتي الإنجليزي في حسم تأهله لثمن النهائي عقب تعادله المثير مع أتالانتا الإيطالي بنتيجة 1-1.

وواصل يوفنتوس الإيطالي نتائجه الجيدة بعدما حقق فوزا صعبا على حساب ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف دون رد، يؤكد أحقية بالتأهل للدور ثمن النهائي.

ويتأجل حسم المتأهل الثاني من المجموعة الرابعة رفقة يوفنتوس حتى الجولة المقبلة والأخيرة.

وفي المجموعة الخامسة، تعادل ليفربول الإنجليزي مع ضيفه نابولي الإيطالي بنتيجة 1-1، ليتأجل حسم الثنائي المتأهل من هذه المجموعة للجولة المقبلة.

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وجاء ذلك بعدما حقق سالزبورج النمساوي فوزا مستحقا على حساب جينك البلجيكي بنتيجة 4-1.

ونجح برشلونة الإسباني في التأهل لثمن النهائي عقب فوزه على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 3-1، فيما فاز إنتر ميلان الإيطالي على سلافيا براج التشيكي بالنتيجة ذاتها، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وسيتم حسم المتأهل الثاني من هذه المجموعة خلال الجولة المقبلة، نظرا لتساوي إنتر ميلان مع بروسيا دورتموند في عدد النقاط برصيد 7 لكل منهما.

وأصبح لايبزيج الألماني أول المتأهلين من المجموعة السابعة، بعدما تعادل مع بنفيكا البرتغالي 2-2، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة.

وتعقدت حسابات المجموعة الثامنة بعد تعادل تشيلسي الإنجليزي مع مضيفه فالنسيا الإسباني بنتيجة 2-2، حيث يمتلك كل منهما 8 نقاط في المركز الثاني.

في المقابل، اقترب أياكس أمستردام الهولندي بشدة من حسم تأهله بعدما تصدر المجموعة بـ10 نقاط إثر فوزه على ليل الفرنسي بهدفين دون رد.

"العين الرياضية" تستعرض خلال الفيديوجراف التالي حصاد الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.. شاهد الفيديو.