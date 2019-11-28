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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. هتافات استهجان لحظه استقبال ميلانيا ترامب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019
الخليج 365
عرضت شبكة "CNNArabic" لقطات مصورة ترصد تعرض ميلانيا ترامب لهتافات استهجان من طلاب مدرسة في أمريكا.
وكانت سيدة أمريكا الأولى تتحدث في مؤتمر للشباب في مدينة بالتيمور الأمريكية، لزيادة الوعي على أزمة الأفيون، أمام قرابة 1000 طالب مدرسي في المرحلة الإعدادية والثانوية، وهو أمر قامت به مرارًا سابقًا، لكن رد الفعل اليوم كان مختلفًا جدًا، فمع تقديمها تلقت ترحيبًا، لكنها تلقت هتافات استهجان أيضا، وهو أمر لم يحدث لسيدة أمريكا الأولى سابقًا في خطاب لها وهي منفردة.
وبرغم استهجان طلاب المدرسة الأمريكية من خطابها، إلا أنها استمرت في حديثها حتى النهاية، وعندما شكرت الجمهور كانت هناك هتافات لها، لكن كانت هناك مجددًا موجة استهجان صاخبة.
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