شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. رئيس الحكومة العراقية يوجه بفتح تحقيق في أحداث النجف وذي قار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 كشف مصدر محلي عراقي، في تصريحات عاجله لوكالة أنباء روسيا اليوم منذ قليل، أن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، وجه بفتح تحقيق في أحداث محافظتي النجف وذي قار.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في العراق في بيان صحفي، إن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق بالأحداث التي حصلت اليوم في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف. وأضافت القيادة أن "اللجنة ستكون برئاسة السكرتير العسكري لمعرفة خلفيات أعمال العنف وسقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية".

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