شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. ترامب يصل أفغانستان في زيارة لم يعلن عنها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019 الخليج 365 وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، إلى أفغانستان في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

Advertisements والتقى ترامب خلال الزيارة القوات الأمريكية في أفغانستان ونظيره الأفغاني أشرف غني، وفق وكالة رويترز. وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن مستمرة في خفض قواتها العسكرية بأفغانستان. وأشار إلى أن حركة طالبان ترغب في إبرام اتفاق وأنه نعتقد أنها تريد وقف إطلاق النار.

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