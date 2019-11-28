السفير السعودي في القاهرة يتوعد بتصعيد العنف في العراق

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – القاهرة

كشف سفير المملكة السعودية بالقاهرة أسامة نقلي ، عن تورط بلاده في احداث الفوضى التي تشهدها العديد من الدول ومنها العراق وإيران.

واوضح في مقابلة أجراها مع الصحافة المصرية أن ما حدث البارحة للقنصلية الإيرانية في النجف ليس هو إلا بعض مما سيحدث، مؤكداً أن على ايران أن تتوقع مزيدا من هذه الردود فيما يأتي وأن القادم لن يكون أسهل” بحسب قوله.

واضاف السفير”نحن لإنقاذ العراق باعتباره بلدا شقيقا ومسلما من أيادي إيران وأيقاف نهبها لثروات العراق مستعدون أن نقدم كل المساعدات التي من شأنها أن تخلص العراقيين من شر إيران ونفوذها”.

الجدير ذكره أن تصريحات السفير السعودي تؤكد تورط بلاده في اثارة الفوضى في العراق، كما تكشف عن مخطط سعودي لتصعيد الوضع في العراق بحجة محاربة ايران.