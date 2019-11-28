أهالي اقليم الخروب نظموا وقفة تضامنية تحية لروح شلهوب والجندي

نظم أهالي ​اقليم الخروب​ وقفة تضامنية تحية لروح حسين شلهوب وسناء الجندي، عند الأوتوستراد الساحلي في ​الجية​ حيث قضيا منذ ثلاثة أيام، ورفع الشبان الأعلام اللبنانية، وسط انتشار لعناصر من ​الجيش اللبناني​.

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