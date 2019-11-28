أقدم مجهولون على خلع باب مكاتب مؤسسة كهرباء لبنان في البترون، وسرقوا الخزنة ومحتوياتها من إيصالات تسليم شيكات قديمة للمشتركين. وحضرت الأدلة الجنائية إلى المكان، حيث كشفت على الأضرار.
وفي التفاصيل أن موظفي المؤسسة في البترون فوجئوا لدى وصولهم عند بدء الدوام الرسمي الى مبنى المؤسسة على المسلك الغربي للاوتوستراد بين مدينة البترون وبلدة كفرعبيدا بكسر باب المدخل وبعثرة مستندات في الداخل وعدم وجود الخزنة.
وكلفت الادارة العامة للمؤسسة من يمثلها للتقدم بشكوى ضد مجهول لدى مخفر درك البترون وبوشرت التحقيقات للكشف عن هوية الفاعلين.
كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون سرقوا خزنة مكاتب مؤسسة كهرباء لبنان في البترون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.