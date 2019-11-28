لقاء بين أسامة سعد ومسؤولين في "حزب الله" وحركة "أمل" في صيدا

عُقد لقاء في دارة رئيس بلدية ​حارة صيدا​ ​سميح الزين​ بين وفد من ​التنظيم الشعبي الناصري​ برئاسة النائب ​اسامة سعد​ وشعبة ​حركة أمل​ في حارة صيدا برئاسة المسؤول التنظيمي ​حسن صالح​ ومسؤول ​حزب الله​ في منطقة صيدا ​الشيخ زيد ضاهر​ وحيث جرى التأكيد على اهمية تعزيز العيش المشترك والوحدة الداخلية وعلى العلاقة الممتازة بين صيدا و حارة صيدا.

وحذر المجتمعون من "خطورة الشائعات التي يتم تسويقها من قبل موتورين و طابور خامس لبث الفتن والتحريض بين المنطقتين، منوهين بالدور الذي تلعبه ​المؤسسة العسكرية​ في حفظ الامن والاستقرار في صيدا وحارة صيدا"، مشددين على "ضرورة تشكيل لجنة تواصل مشتركة لمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بمواكبة التحركات في ​مدينة صيدا​ لما فيه مصلحة صيدا وحارة صيدا والجوار".