لقاء بين أسامة سعد ومسؤولين في "حزب الله" وحركة "أمل" في صيدا

عُقد لقاء في دارة رئيس بلدية حارة صيدا سميح الزين بين وفد من التنظيم الشعبي الناصري برئاسة النائب اسامة سعد وشعبة حركة أمل في حارة صيدا برئاسة المسؤول التنظيمي حسن صالح ومسؤول حزب الله في منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر وحيث جرى التأكيد على اهمية تعزيز العيش المشترك والوحدة الداخلية وعلى العلاقة الممتازة بين صيدا و حارة صيدا.
وحذر المجتمعون من "خطورة الشائعات التي يتم تسويقها من قبل موتورين و طابور خامس لبث الفتن والتحريض بين المنطقتين، منوهين بالدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في حفظ الامن والاستقرار في صيدا وحارة صيدا"، مشددين على "ضرورة تشكيل لجنة تواصل مشتركة لمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بمواكبة التحركات في مدينة صيدا لما فيه مصلحة صيدا وحارة صيدا والجوار".
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