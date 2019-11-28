لفت المستشار الاقتصادي في التيار الوطني الحر شربل قرداحي في حديث تلفزيوني إلى ان "العملة الورقية تشكل جزءاً صغيراً من الودائع في اي نظام مالي وبسبب الازمة ازداد الضغط على المصارف". واعتبر ان "المصرف المركزي بامكانه مساعدة المؤسسات المصرفية والمواطنين".
ورأى ان "انعدام السيولة وجّع الناس وجعلها تنزل الى الشوارع"، لافتا إلى انه "قد يتم وضع ضرائب تصاعدية على اصحاب الودائع فوق الـ 200 و 300 ألف دولار في المصارف اللبنانية".
كما اعتبر انه "ستكون أمامنا ايام صعبة لكن الدولة لديها اللياقة والأصول وبامكانها اجتياز المرحلة". وقال: "نحن أمام مشكلة سيولة لكن من المؤكد ان هناك مستقبل واعد في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر قرداحي: ستكون أمامنا ايام صعبة لكن هناك مستقبل واعد في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.