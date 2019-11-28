قرداحي: ستكون أمامنا ايام صعبة لكن هناك مستقبل واعد في لبنان

لفت المستشار الاقتصادي في التيار الوطني الحر ​شربل قرداحي​ في حديث تلفزيوني إلى ان "العملة الورقية تشكل جزءاً صغيراً من الودائع في اي نظام مالي وبسبب الازمة ازداد الضغط على المصارف". واعتبر ان "​المصرف المركزي​ بامكانه مساعدة المؤسسات المصرفية والمواطنين".

ورأى ان "انعدام السيولة وجّع الناس وجعلها تنزل الى الشوارع"، لافتا إلى انه "قد يتم وضع ضرائب تصاعدية على اصحاب الودائع فوق الـ 200 و 300 ألف دولار في المصارف ال​لبنان​ية".

كما اعتبر انه "ستكون أمامنا ايام صعبة لكن ​الدولة​ لديها اللياقة والأصول وبامكانها اجتياز المرحلة". وقال: "نحن أمام مشكلة سيولة لكن من المؤكد ان هناك مستقبل واعد في لبنان".