سمير الخطيب: لم ألق من الحريري الا كل الدعم والتجاوب المطلقين

أكد ​سمير الخطيب​ أن "بعض ​وسائل الاعلام​ تداول أخبارا مفادها أن الاجتماع الذي عقد أمس بين رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ وبينه كان سلبيا" موضحا أنه "لم يلق من الحريري الا كل الدعم والتجاوب المطلقين وبالتالي إن كل ما تم تداوله خلاف ذلك حول هذا الموضوع هو عار من ​الصحة​".

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