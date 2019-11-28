السنيورة التقى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية

استقبل رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​فؤاد السنيورة​ في منزله في بلس نائب الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ ​حسام زكي​ والأمين العام المساعد السفير عبد الرحمن الصلح والوفد المرافق. وكان بحث في الأوضاع الراهنة من مختلف جوانبها.

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