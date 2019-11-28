لفت الخبير الاقتصادي ​وليد أبو سليمان​ في حديث تلفزيوني إلى أن "الاقتصاد في بلدنا "مدولر" وإذا نريد أن نستورد يجيب أن نستورد ب​الدولار​ لانه لا يمكن الاستيراد ب​الليرة اللبنانية​"، مشيراً إلى أن "هناك جشع لدى التجار وعلى الادارات الرسمية ك​وزارة الاقتصاد​ و​حماية المستهلك​ ان تقوم بدورها من اجل عدم التلاعب بالاسعار".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبو سليمان: هناك جشع لدى التجار وعلى الدولة ان تقوم بدورها لعدم التلاعب بالاسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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