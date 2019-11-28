بشار الأسد يصدر قانون الموازنة العامة لسوريا

أصدر الرئيس السوري، ​بشار الأسد​ القانون القاضي بتحديد اعتمادات ​الموازنة العامة​ للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ قدره 4000 مليار ليرة سورية التي تعادل نحو 5 مليارات ​دولار​.

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