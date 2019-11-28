رئيس الحكومة العراقية يوجه بفتح تحقيق في أحداث محافظتي النجف وذي قار

أفادت قيادة العمليات المشتركة في ​العراق​ بأن "رئيس ​الحكومة العراقية​، ​عادل عبد المهدي​، وجه بفتح تحقيق في الأحداث التي شهدتها محافظتا النجف وذي قار، اليوم الخميس"، مشيرةً إلى أن "اللجنة ستكون برئاسة السكرتير العسكري لمعرفة خلفيات أعمال ​العنف​ وسقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين و​القوات​ ​الأمن​ية".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن ​الجيش العراقي​ عن تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين لضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات العراقية.

وشهدت مدينة الناصرية في محافظة ذي قار صدامات بين ​المحتجين​ ورجال الأمن، حيث أحرق المتظاهرون مقر فوج المهمات الخاصة بالمحافظة، وقطعوا جسر الزيتون وسط المدينة التي سمع فيها صوت إطلاق رصاص حي بعد أن فرضت السلطات حظر تجوال فيها.