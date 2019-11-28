أفادت قيادة العمليات المشتركة في العراق بأن "رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، وجه بفتح تحقيق في الأحداث التي شهدتها محافظتا النجف وذي قار، اليوم الخميس"، مشيرةً إلى أن "اللجنة ستكون برئاسة السكرتير العسكري لمعرفة خلفيات أعمال العنف وسقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الجيش العراقي عن تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين لضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات العراقية.
وشهدت مدينة الناصرية في محافظة ذي قار صدامات بين المحتجين ورجال الأمن، حيث أحرق المتظاهرون مقر فوج المهمات الخاصة بالمحافظة، وقطعوا جسر الزيتون وسط المدينة التي سمع فيها صوت إطلاق رصاص حي بعد أن فرضت السلطات حظر تجوال فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة العراقية يوجه بفتح تحقيق في أحداث محافظتي النجف وذي قار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.