نتانياهو: الحكومة ستقدم دعم مالي لأنظمة الأمن والإنقاذ في مستوطنات الضفة الغربية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أن "​الحكومة الاسرائيلية​ ستقر الأحد المقبل، تقديم دعم مالي بقيمة 11.5 مليون ​دولار​ لأنظمة ​الأمن​ والإنقاذ في مستوطنات ​الضفة الغربية​"، مشيراً إلى أنه "سيتم تحويل 10 ملايين دولار لمرة واحدة كموازنة أمنية إضافية كما سيتم تحويل مبلغ 1.5 مليون دولار تقريبا لصالح محطات الإنقاذ والإسعاف في مستوطنات الضفة الغربية".

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