بيسكوف: التحضيرات جارية لزيارة بوتين إلى إسرائيل

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ​دميتري بيسكوف​ أن "التحضيرات جارية لزيارة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى ​إسرائيل​، في شهر كانون الثاني المقبل، حيث سيعقد ​المنتدى العالمي​ المكرس لذكرى الهولوكوست".

وكان بوتين قد أكد خطة الزيارة لدولة إسرائيل، في منتصف شهر كانون الثاني، معلنا عزمه على "مواصلة حماية المسيحيين في ​الشرق الأوسط​ مع ​الكنيسة الأرثوذكسية​ الروسية والكنائس المحلية".

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