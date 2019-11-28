أفادت مصدر لقناة "​روسيا اليوم​" عن "وجود فرض لحظر التجوال في محافظة النجف التي تشهد توتراً في أوضاعها"، مشيرةً إلى أن "​الحكومة​ المحلية أعلنت عن بدء فرض حظر التجوال في عموم المحافظة حتى صباح يوم الغد".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عراقي لـ"روسيا اليوم": فرض حظر للتجوال في النجف بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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