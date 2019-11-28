وزير الخارجية الإسرائيلي رحب بقرار بوليفيا استئناف العلاقات الدبلوماسية

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي ​يسرائيل كاتس​ بـ"قرار ​بوليفيا​ استئناف العلاقات الدبلوماسية معها"، مشيراً إلى أن "استئناف العلاقات سيدعم العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل ومكانتها في ​العالم​"، لافتاً إلى أن "​وزارة الخارجية الإسرائيلية​ عملت، وعلى مدار فترة طويلة، من أجل استئناف العلاقات مع بوليفيا".

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