ترامب: الولايات المتحدة استأنفت المحادثات مع حركة طالبان

ذكرت وكالة "رويترز"، أن الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، وصل إلى ​أفغانستان​ في زيارة لم يعلن عنها للقوات الأميركية بمناسبة ​عيد الشكر​. واعلن استأنفت المحادثات مع ​حركة طالبان​.

والتقى ترمب خلال زيارته المفاجئة بالرئيس الأفغاني ​أشرف غني​، وقال: "إن حركة طالبان ترغب في إبرام اتفاق مع ​الولايات المتحدة​، ويعتقد أنها تريد وقف ​إطلاق النار​".