ترامب: الولايات المتحدة استأنفت المحادثات مع حركة طالبان

ذكرت وكالة "رويترز"، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصل إلى أفغانستان في زيارة لم يعلن عنها للقوات الأميركية بمناسبة عيد الشكر. واعلن استأنفت المحادثات مع حركة طالبان.
والتقى ترمب خلال زيارته المفاجئة بالرئيس الأفغاني أشرف غني، وقال: "إن حركة طالبان ترغب في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، ويعتقد أنها تريد وقف إطلاق النار".
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