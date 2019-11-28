مسؤول بالجيش الايراني: تواجد الدول الاجنبية في الخليج الفارسي لا يضمن الامن

أكد مساعد القائد العام للجيش ال​ايران​ية في الشؤون الميدانية الادميرال محمود موسوي أن "تواجد الدول الاجنبية في ​الخليج الفارسي​ لا يضمن الامن في المنطقة"، مشيراً إلى ان "ايران بلد بحري، وعلينا ان نتمتع بالقوة اللازمة في البحر من اجل صيانة مصالحنا المشروعة".

ولفت إلى أن "لم نغتنم هذه الفرصة، فإن الآخرين سيحلون محلنا، فقد حاول المستعمرون على مر التاريخ، ان يحرموا شعبنا من البحر ومن نعمه الإلهية"، مشيراً إلى أن "الدول التي تقوم بتصنيع الزوارق الحربية، انما تستورد قطعها من الدول الاخرى وتقوم بتجميعها، ولكننا ننجز كل العمليات بدءا من التصميم وحتى التصنيع"، مضيفاً "نظام ايران الاسلامية، يعتبر الدول المطلة على الخليج الفارسي جيرانا له، ولا ينظر اليهم كأعداء".

وأضاف "تواجد الدول الاجنبية في الخليج الفارسي لا يضمن الامن، ونعتقد انهم يسببون التفرقة ويتصيدون في الماء العكر".