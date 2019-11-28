السفير البابوي بلبنان بعد لقائه جوزيف عون: الجيش حافظ على السلم الاهلي والنظام العام من اجل خير الجميع

عرب ​السفير البابوي​ في ​لبنان​ المطران جوزيف سبيتيري بعد لقائه قائد الجيش ​جوزيف عون​ عن إعجابه بـ"العمل الدؤوب الذي يقوم به ضباط ​الجيش اللبناني​ وجنوده خصوصا منذ 17 تشرين الاول الفائت"، ورأى أن "الجيش اللبناني الذي يعي دوره الاساسي في المساعدة على الحفاظ على سلامة ​الجمهورية​ ومؤسساته، قد سمع صرخة الاعتراض الصادقة التي أطلقها ​اللبنانيون​ وجهد في الدفاع عن كل المواطنين في حقوقهم الاساسية بدون استثناء من خلال محافظته على السلم الاهلي والنظام العام من أجل خير الجميع، عزز الجيش اللبناني فرص الحوار الحقيقي بشكل يفضي إلى ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​ بأسرع وقت ممكن كما هو مرجو".

وعن الوقفة التي نفذتها امهات ونساء ​عين الرمانة​ و​الشياح​، أمل سبيتري "ان يُلهم هذا المثال مواطنين آخرين وأناسا ذوي إرادة لكي يعلموا من أجل خير البلد ومن أجل خير كل بناء لبنان وبناته".