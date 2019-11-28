الدولار تراجع الى ما دون الـ1650 ليرة لبنانية لدى الصيارفة مساء اليوم

تراجع سعر صرف ​الدولار​ الى ما دون الـ1650 ليرة لبنانية لدى الصيارفة.

وكان نائب رئيس نقابة الصيارفة الياس سرور قد أوضح في حديث إذاعي ان "سعر الدولار انخفض بعد تهافت المواطنين على بيعه عشية اضراب الصيارفة".

وكانت المعلومات أفادت عن انخفاض كبير في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بسبب ارتفاع العرض واضراب الصيارفة غدا.