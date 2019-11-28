داعش يقول إنّه سبّب تصادم المروحيتين الفرنسيتين في مالي









اسماء السيد - باماكو: أعلن تنظيم "داعش" الخميس أنّه سبّب تصادم المروحيتين العسكريتين الفرنسيتين في مالي، في حادث أدى إلى مقتل 13 جنديا فرنسيا.

ووقع الحادث الإثنين خلال عملية عسكرية ليلية ضدّ الجهاديين في جنوب مالي. واصطدمت الطوافتان خلال محاولة مساندتهما لقوة خاصة من المظليين على الأرض.

وقال التنظيم في بيان عبر قناة تلغرام إنّ إحدى الطوافتين حاولت الهبوط لمؤازرة الجنود المتواجدين في الميدان غير أنّ مقاتلي التنظيم "استهدفوها بالأسلحة المتوسطة ما اضطرها للانسحاب فاصطدمت (...) بمروحية أخرى".

وبمقتلهم يرتفع إلى 41 عدد الجنود الفرنسيين الذي قتلوا في منطقة الساحل منذ ان تدخلت باريس لمكافحة الجهاديين في شمال مالي في 2013.