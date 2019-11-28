بوليفيا تعلن إعادة علاقاتها مع إسرائيل









اسماء السيد - لاباز: أعلنت بوليفيا الخميس إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل التي كانت قد قطعت في عهد الرئيس السابق إيفو موراليس.

وأعلنت وزيرة الخارجية في الحكومة الانتقالية كارين لونغاريك القرار خلال اجتماع مع المراسلين الأجانب، دون أن تحدد موعدا رسميا لاستئناف العلاقات أو تفاصيل اخرى.

استقال موراليس في 10 نوفمبر وفر إلى المكسيك بعد اندلاع احتجاجات دامية في الشوارع اثر اعلان فوزه بولاية رئاسية رابعة في انتخابات متنازع عليها.

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قطع موراليس العلاقات مع إسرائيل في كانون الأول/ديسمبر عام 2008 بعد هجوم إسرائيلي على غزة قتل فيه مئات الفلسطينيين.

كما صنّف موراليس إسرائيل حينذاك دولة إرهابية وألغى اتفاقا يمكن بموجبه للإسرائيليين زيارة بوليفيا بدون تأشيرة.

وقالت لونغاريك "لقد كان تدبيرا سياسيا لم يأخذ بعين الاعتبار الآثار الجانبية مثل القضايا الاقتصادية والتجارية"، مضيفة أن استعادة هذه العلاقات ستكون مفيدة لقطاع السياحة في بوليفيا.

واعترفت بوليفيا بالدولة الفلسطينية منذ الثمانينات.