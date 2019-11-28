روسيا تجري تجربة جديدة لصواريخ نووية عابرة للقارات

أجرت روسيا، اليوم الخميس، للمرة العاشرة هذا العام، تجربة إطلاق للصواريخ النووية العابرة للقارات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الصاروخ، وهو من طراز توبول (ويشار إليه في حلف شمال الأطلسي «ناتو» بصاروخ إس إس 25 - منجل) القادر على حمل رؤوس نووية، أطلق من قاعدة تدريبات للقوات الروسية في كابوستين يار بمنطقة أستراخان جنوبي روسيا.

وقالت محطة «سويسدا» التلفزيونية المتخصصة في الشؤون العسكرية إن الصاروخ سقط كما رسمت الخطة على بعد آلاف الكيلومترات في منطقة التجارب الصاروخية «ساري شاجان» في دولة كازاخستان السوفيتية السابقة الواقعة وسط آسيا.

وتصل صواريخ «توبول» إلى مدى 11 ألف كيلومتر.

وذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية الرسمية أن إطلاق الصاروخ، يمثل المرة العاشرة التي أعلن عنها رسمياً هذا العام.

وقامت روسيا من قبل بتجارب لا تتعلق فقط بصواريخ «توبول»، وإنما تتعلق بطرز أخرى، أطلقت أيضاً من منصات إطلاق متحركة، وغواصات نووية منها غواصة «سينوا».

وقالت وسائل الإعلام إن ألسنة اللهب الناتجة عن الصاروخ «توبول» كانت مرئية ليلاً.

وقال كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي إن من الممكن أن يكون ما رأوه نيزكاً فضائياً.