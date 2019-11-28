العراق: نواب كتلة سائرون تجمع تواقيع لإقالة رئيس مجلس النواب

أفادت مصادر عراقية، أن نواب كتلة سائرون تجمع تواقيع لإقالة رئيس مجلس النواب لتأخره في تقديم موعد استجواب عادل عبد المهدي.

وأمهل متظاهرون في محافظة بابل، رئيس لجنة الأزمة العليا 48 ساعة لمغادرة المحافظة وتركها تدار من قبل قائد شرطة المحافظة.

وأعلن مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، الخميس، ضم صوته إلى أصوات المتظاهرين في بغداد و9 محافظات جنوبي البلاد لإسقاط الحكومة العراقية بزعامة عادل عبدالمهدي.

وقال الصدر في بيان صحفي تم توزيعه اليوم: "أيها المتظاهرون الأحبة أضم صوتي إلى صوتكم في استقالة الحكومة، وإذا رأيتم أن بقاء كتلة سائرون غير نافع فلكم أن تطالبوها بالاستقالة وعدم إبدالهم بالفاسدين".

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وأضاف: "استمروا فقد بانت الثمار وسيحين موعد قطافها، ولا توفروا لهم غطاء يكون سببا في إنهاء ثورتكم".

وذكر: "أريد أن يكون التغيير من الشعب وإلى الشعب بلا مسميات، وأنصح المتظاهرين بمعاقبة بعض المسيئين وإبعادهم من ساحتهم فورا".